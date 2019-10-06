البرهان وحمدوك يتوجهان إلى الرياض في زيارة رسمية

توجه صباح اليوم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك إلى المملكةالعربية السعودية فى زيارة تستغرق يوما واحدا بدعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وكان في وداعهما بمطار الخرطوم عضوا مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو والفريق الركن شمس الدين كباشي وعدد منالوزراء والمسؤولين بالدولة.
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