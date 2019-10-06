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بشرى سارة لعشاق برشلونة ضد إشبيلية اليوم

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يقاتل فريق إشبيلية لإنهاء عقدته أمام عندما يلتقي الفريقان في الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات الجولة الثامنة من .

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إشبيلية لم يفز أمام برشلونة في كامب نو منذ ديسمبر عام 2002 عندما انتصر بنتيجة (3-0).

وتزامنت هيمنة برشلونة مع عصر ليونيل الذي بدأت مواجهاته ضد إشبيلية في موسم 2004-2005، إذ أن البرغوث جعل النادي الأندلسي ضحيته المفضلة من خلال إحراز 36 هدفًا خلال 37 مباراة في كل البطولات.

والتقى الفريقان 33 مرة في الليجا منذ موقعة 2002، حيث أقيمت 16 مباراة في كامب نو وشهدت فوز برشلونة 14 مرة مقابل تعادلين.

وخسر إشبيلية في آخر 7 مباريات خاضها أمام برشلونة على ملعب كامب نو في كل البطولات، حيث أحرز البارسا خلالها 21 هدفًا واستقبل 8 أهداف فقط.

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