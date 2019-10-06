والي جنوب دارفور يوقف التعدين بشمال الولاية ويزور منجم كدنير

أصدرت حكومة ولاية جنوب دارفور، قرار رقم (٨١) بإيقاف أشكال التعدين كَافّة بمناطق شمال الولاية “محليات ميرشنج، الوحدة وشرق جبل مرة”، وذلك إثر المُهدِّدات الأمنية والأحداث التي وقعت الأسابيع الماضية بمنجم منطقة “كدنير” بشرق الجبل والتي اشتهرت بكميات كبيرة من الذهب وتدافع نحوها آلاف المُعدِّنين.

وزار والي جنوب دارفور المُكلّف اللواء هاشم خالد محمود برفقة لجنة أمن الولاية أمس، منطقة كدنير ووقف على التحديات التي صاحبت التعدين الأهلي، وعقد اجتماعاً مُطولاً مع الإدارات الأهلية ولجنة التعدين والقوات النظامية، واستمع لتنويرٍ حول مآلات الواقع بالمنطقة.

Advertisements

وقال الوالي بحسب صحيفة الصيحة، إنّ هناك تحديات جساماً في منجم كدنير من قتلٍ ونهبٍ، ومُهدِّدات أمنية واجتماعية، وإنه أصدر قراراً بإيقاف التعدين في المحليات المذكورة لحين تقييم الأوضاع وإجراء الترتيبات اللازمة، وأضاف بأنه بعد التشاوُر مع وزارة المعادن ورئاسة مجلس الوزراء سيصدر قراراً بالتوافُق حول كيفية التعدين ونقله من تقليدي إلى مُؤسس، ووجه القوات المشتركة المُكَوّنة من لجنة أمن الولاية بتنفيذ القرار فوراً ومنح فرصة للمُعدِّنين حتى الخميس لتوفيق أوضاعهم وإخلاء المنطقة، وأن تتولى القوات مُهمّة التأمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)