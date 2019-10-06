إغلاق مستشفى البان جديد بسبب عدم توفر الكوادر الطبية

اغلق مستشفى البان جديد بمحلية شرق النيل منذ يوم “الخميس” الماضي، ابوابه بسبب عدم توفر ميزانية لتسيير العمل بجانب انعدام المعينات والكادر الطبي في وقت كشف فيه مسؤول بالمستشفى عن وجود “4” أطفال “2” في الحضانة و”2″ في عنبر الاطفال يشرف عليهم طبيب امتياز من سكان منطقة الحاج يوسف.

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وقال حبيب الله ابكر محمد عباس مسؤول الاحصاء والمشرف الاداري بالمستشفى اتبعت ادارة المستشفى نظام “اكسترا” اي ايجار الاطباء باليومية لمتابعة المرضى خلال الفترة الماصية غير ان الجهة المعنية لم تلتزم بسداد التكاليف او محاولة السعي لتحسين الاوضاع، وحمل وزارة الصحة وكلية النيل الطبية باعتبارها المشرف الحالي على المستشفى مسؤولية التدهور الئي اصاب المرفق معاً، مما ادى الى غلاقه اكثر من مرة خلال شهر واحد.

وبحسب صحيفة آخر لحظة، قال ان عدم الالتزام بتسديد تكاليف الايجار اليومي للاطباء حال دون تواجدهم وانعكس على المرضى الذين غادروا الى مرافق صحية اخرى لتلقي العلاج.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)