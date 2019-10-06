“كباشي”: يكشف أسباب اختيار البرهان لرئاسة “العسكري”

كشف عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين كباشي، عن أسباب اختيار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لرئاسة المجلس العسكري، وتفاصيل اجتماع تنظيف منطقة “كولومبيا”، ولماذا في ذلك التوقيت، واستبعد اتّخاذهم لها ذريعة لفض الاعتصام، وأكّد استعدادهم للمُحاكمة حال ثبت تَورُّط أيٍّ من أعضاء المجلس السيادي في أحداث القيادة.

وقال كباشي بحسب صحيفة الصيحة، إنّهم تعرّضوا لظلمٍ كبيرٍ دُون تقدير حجم ما كانوا يقومون به، وأضاف: “لا نزكي أنفسنا، لكننا حافظنا على البلاد من الانهيار، وعلى الرغم من الهنّات، إلا أننا استطعنا توفير الاحتياجات الأساسية التي خرج لأجلها الشارع.

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ولو لم ننحاز للثورة لما اكتملت حتى الآن”، وتابع: “إذا تنحينا يوماً واحداً لما استمرت الثورة، والذين كانوا يسبوننا في وسائل الميديا كانوا على قناعة أننا الدرقة، ولو كنا دخلنا ثكناتنا لما استمر الاعتصام يومين”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)