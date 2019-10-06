التاريخ: 06-أكتوبر-2019
23 مشاهدة
كشف عضو المجلس السيادي الفريق ركن شمس الدين كباشي، عن أسباب اختيار الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لرئاسة المجلس العسكري، وتفاصيل اجتماع تنظيف منطقة “كولومبيا”، ولماذا في ذلك التوقيت، واستبعد اتّخاذهم لها ذريعة لفض الاعتصام، وأكّد استعدادهم للمُحاكمة حال ثبت تَورُّط أيٍّ من أعضاء المجلس السيادي في أحداث القيادة.
وقال كباشي بحسب صحيفة الصيحة، إنّهم تعرّضوا لظلمٍ كبيرٍ دُون تقدير حجم ما كانوا يقومون به، وأضاف: “لا نزكي أنفسنا، لكننا حافظنا على البلاد من الانهيار، وعلى الرغم من الهنّات، إلا أننا استطعنا توفير الاحتياجات الأساسية التي خرج لأجلها الشارع.
ولو لم ننحاز للثورة لما اكتملت حتى الآن”، وتابع: “إذا تنحينا يوماً واحداً لما استمرت الثورة، والذين كانوا يسبوننا في وسائل الميديا كانوا على قناعة أننا الدرقة، ولو كنا دخلنا ثكناتنا لما استمر الاعتصام يومين”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “كباشي”: يكشف أسباب اختيار البرهان لرئاسة “العسكري” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.