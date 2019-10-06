طه سليمان: موعدنا حفل جماهيري قريباً

يستعد الفنان طه سليمان لاحياء حفل جماهيري كبير بالخرطوم، يجري الترتيب له هذه الايام. Advertisements وكان طه قد غاب عن المسارح بحسب آخر لحظة، قرابة العام وكان آخر ظهور له عبر القافلة التي سيرها لمنطقة شمال بحري لدعم المتضررين من السيول والامطار، بينما كان آخر ظهور فني له في اغسطس الماضي عبر الاغنية المصورة “حنبنيهو” التي شاركه فيها بالاداء التمثيلي الفنان الكبير النور الجيلاني. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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