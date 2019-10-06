المجلس السيادي يزور مشروع الجزيرة

التاريخ: 06-أكتوبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة يزور عضو المجلس السيادي رئيس اللجنة الاقتصادية إبراهيم جابر، اليوم الأحد ولاية الجزيرة يرافقه وزيرا الزراعة والغابات والموارد المائية والري والكهرباء ومدير البنك الزراعي. Advertisements وأعلن محافظ مشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة بحسب صحيفة السوداني، أن الزيارة تأتي للوقوف على سير نمو محصولات العروة الصيفية ومساحات القطن الهندي RR والترتيب لعمليات الحصاد التي تبدأ منتصف الشهر الجاري والاطمئنان على التحضيرات الجارية لزراعة محصولات العروة الشتوية في مساحة 500 ألف فدان بالتركيز على محصول القمح في مساحة 400 ألف فدان حسب الخطة التأشيرية للموسم الزراعي 2019م – 2020م، وسير انسياب المدخلات الزراعية وتهيئة منظومة الري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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