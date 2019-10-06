جدد الفنان محمود تاور، وعده بتقديم مجموعة من الحانه لفنانين من الشباب، وقال تاور ان بابه مفتوح للتعاون مع الفنانين الشباب، مشيداً بالكثيرين منهم الذين اثبتوا جديتهم واحترامهم للفن مما جعل لهم جمهور خاص يستمع لهم. Advertisements وأضاف كما اوردت آخر لحظة ان لديه اكثر من اغنية جاهزة وهو على استعداد لاهدائها للفنانين الجادين، كل حسب توافق الاغنية مع لونيته. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تاور يجدد دعوته للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.