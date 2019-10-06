(52) مذيعة يشاركن في حملة الشهر الوردي

تنطلق اليوم الاحد حملات التوعية بمرض السرطان في الشهر الوردي، بمشاركة “25” مذيعة من مختلف الفضائيات والاذاعات تم تنصيبهن كسفيرات للتوعية, منهن رتاج الاغا، سوزان سليمان، اروى خوجلي، عزيزة عوض الكريم.

وتهدف الحملة التي تنظمها مجموعة “قلوبنا ليكم” مع عدة جهات الى تشجيع النساء في عمر “40” عاما فما فوق على الكشف المبكر لاكتشاف المرض في مراحله الاولى التي تصل نسبة الشفاء الى درجة عالية.

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ويشارك في حملات التوعية عدد من الاطباء بالاضافة الى برامج ترفيهية يشارك فيها الفنانون، سامي عز الدين، والفنان احمد البنا، وتومات مدني، وتومات شندي، وصفاء الجنيد ونجود عجب.

وكما اوردت آخر لحظة فان الشهر الوردي هو مبادرة عالمية بدأ العمل بها على المستوى الدولي في اكتوبر من قبل ثلاث سنوات، حيث تقوم مواقع حول العالم باتخاذ اللون الزهري او الوردي كشعار لها من اجل التوعية من مخاطر سرطان الثدي، كما يتم عمل حملة خيرية دولية من اجل رفع التوعية والدعم وتقديم المعلومات والمساندة هذا المرض.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)