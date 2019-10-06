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                                      ساطع الحاج: انتهى عهد التهجير

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 06-أكتوبر-2019

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                                      ساطع الحاج: انتهى عهد التهجير

قطعت الحرية والتغيير بانتهاء عهد التهجير والازالة، وقال القيادي بالحرية والتغيير الامين السياسي للحزب الناصري، ساطع الحاج لدى مخاطبته جماهير الحلة الجديدة والصفيرة والقليعة والسامراب والصفوة، ان السكن حق دستوري، وان الوثيقة الدستورية نصت بحق كل مواطن في السكن، لأن البلد بلد المواطن.

 

 

 

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وأشار الى أن نضالات الناس طيلة الفترة الماضي كانت من اجل قطعة ارض، ومياه، ومستشفى للصحة، ومدرسة للتعليم، متعهدا بحسب صحيفة آخر لحظة، أن حكومة الثورة معنية بأن ينال المواطنون كل ما نص عليه الدستور من حقوق كحق وليس كمنحة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

 

 

 

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