                                      ساطع الحاج: انتهى عهد التهجير

قطعت الحرية والتغيير بانتهاء عهد التهجير والازالة، وقال القيادي بالحرية والتغيير الامين السياسي للحزب الناصري، ساطع الحاج لدى مخاطبته جماهير الحلة الجديدة والصفيرة والقليعة والسامراب والصفوة، ان السكن حق دستوري، وان الوثيقة الدستورية نصت بحق كل مواطن في السكن، لأن البلد بلد المواطن.

Advertisements

وأشار الى أن نضالات الناس طيلة الفترة الماضي كانت من اجل قطعة ارض، ومياه، ومستشفى للصحة، ومدرسة للتعليم، متعهدا بحسب صحيفة آخر لحظة، أن حكومة الثورة معنية بأن ينال المواطنون كل ما نص عليه الدستور من حقوق كحق وليس كمنحة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)