استمرار التشاور حول رئيس مفوضية السلام

التاريخ: 06-أكتوبر-2019
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أكدت قوى الحرية والتغيير ان تشكيل مفوضية السلام سيتم بالتشاور مع مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى التغيير والحركات المسلحة, مبينة ان لجنة هيكلة المفوضية ستفرغ من عملها قريباً.
وقال القيادي بالحرية والتغيير بابكر فيصل بحسب صحيفة آخر لحظة ان الاطراف المعنية بعملية السلام تدرس الآن عدداً من الاسماء لشغل منصب رئيس وأعضاء المفوضية, مؤكداً ان المجلس السيادي هو الذي يعتمد تكوين المفوضية في شكلها الجديد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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