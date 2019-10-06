التاريخ: 06-أكتوبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة أكدت قوى الحرية والتغيير ان تشكيل مفوضية السلام سيتم بالتشاور مع مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى التغيير والحركات المسلحة, مبينة ان لجنة هيكلة المفوضية ستفرغ من عملها قريباً. Advertisements وقال القيادي بالحرية والتغيير بابكر فيصل بحسب صحيفة آخر لحظة ان الاطراف المعنية بعملية السلام تدرس الآن عدداً من الاسماء لشغل منصب رئيس وأعضاء المفوضية, مؤكداً ان المجلس السيادي هو الذي يعتمد تكوين المفوضية في شكلها الجديد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار التشاور حول رئيس مفوضية السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.