المستهلك تطالب باصدار  اسعار تأشيرية لـ (10) سلع

التاريخ: 06-أكتوبر-2019
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طالبت جمعية حماية المستهلك وزارة التجارة بإصدار أسعار تأشيرية دورية للسع الأساسية، في وقت شدّدت فيه على ضرورة ضبط السلع المدعومة ورقابتها أسوة بالوقود.
وقال رئيس الجمعية نصر الدين شلقامي إن الجمعية تقدمت بمقترحات لوزير التجارة تصب في تسهيل معيشة المواطن، مبيناً أن هناك “10” سلع أساسية لابد من تسعيرها تشمل “السكر، والدقيق، والعدس، والفول واللحوم، والزيوت والصلصة، وبعض الخضروات”، مبيناً أن تسعير السلع لا يتعارض مع سياسة التحرير الإقتصادي وإنما يضبط الأسواق.
وطالب شلقامي بحسب صحيفة آخر لحظة، طالب وزارة التجارة بإنشاء مكاتب للوزارة بالأسواق الكبيرة من أجل المتابعة وإحكام الرقابة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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