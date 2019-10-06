تقرير أمريكي: قائمة الإرهاب تُهدِّد بفشل الثورة السودانية

حذّرت منظمة بحثية أمريكية من استنساخ الوضع السوري والليبي واليمني بالسودان، حال لم تسرع الولايات المتحدة في إجراءات رفع السودان من قائمة الإرهاب.

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وقال تقرير نشره موقع “تشاتام هاوس”، إنّ السودان مُعَرّضٌ لخطر الفشل إذا لم يرفع اسمه من القائمة، وأضاف بأنّه إذا فشل السودان، فإنّ التداعيات بالمنطقة ستكون أسوأ من تأثير الوضع في ليبيا أو سوريا أو اليمن، وأنه كان ينبغي حذف القائمة مع نهاية النظام القديم، وقال إنّ الرجال والنساء من جميع الشرائح خاطروا بحياتهم لتحقيق تطلُّعات طويلة الأمد للديمقراطية والسلام، والسودان في لحظة محورية من التغيير والأمل، وأكّد أنّ العالم لا يزال مُلتزماً بدعم الحكومة الجديدة وشعب السودان، إلا أن ذلك كله لن يُؤتى أُكُله حال لم ترفع القيود الاقتصادية التي تسبّبت بها قائمة الإرهاب.

ونصح الموقع، باتّخاذ تدابير لتفادي الفشل، مثل إزالته من قائمة الإرهاب ورفع العُقُوبات الاقتصادية، وتعبئة الدعم المالي الهائل للتنمية، لاستدامة نجاح الثورة في التغيير السياسي المستدام، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)