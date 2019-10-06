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نقابة الكهرباء تقرر مناهضة لجنة تسيير شكلها الوزير

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 06-أكتوبر-2019

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نقابة الكهرباء تقرر مناهضة لجنة تسيير شكلها الوزير

 

أعلنت النقابة العامة لعمال الكهرباء والبترول والتعدين والري رفضها للجنة التى كونها وزير الطاقة والتعدين لتسيير قطاع الكهرباء شكلا ومضمونا.

 

 

وقالت النقابة في بيان اصدره المكتب التنفيذي أمس إن خياراتها ستظل مفتوحة لمناهضة هذه اللجنة، وأضافت “يكفي ما تعرض له قطاع الكهرباء من هيكلة وإعادة هيكلة في أقل من عقد”.

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وأكدت النقابة علي إيمانها بضرورة عمل إصلاحات في قطاع الكهرباء تسهم في الاستقرار، وأن تكون مكونات اي لجنة من داخل القطاع من خبراء ومختصين وبعضوية من النقابة لضمان عدم تشريد العاملين.

 

 

 

ونوهت إلى ان قطاع الكهرباء ظل منذ الاستقلال يعمل بحيادية تامة بعيداً عن الأجندة السياسية وينأي بالعاملين عن التدخلات السياسية، داعية منسوبيها بحسب آخر لحظة، للحفاظ على قومية كافة القطاعات وقفل الباب أمام الكيانات والأحزاب التى تسعي لاستغلال العاملين بها لتحقيق أجندتها السياسية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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