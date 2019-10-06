تأجيل محاكمة “البشير” للبت في طلبات الدفاع

تأجلت جلسة محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، من أمس السبت إلى موعد يُحدّد لاحقاً، بطلبٍ من هيئة الدفاع.

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وكانت هيئة الدفاع عن البشير، تقدمت لمحكمة الاستئناف بطلبٍ لسحب ملف المحاكمة لفحص الإجراءات، ما استدعى التأجيل لحين النظر في الطلب، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)