تأجيل محاكمة “البشير” للبت في طلبات الدفاع

التاريخ: 06-أكتوبر-2019
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تأجلت جلسة محاكمة الرئيس السابق عمر البشير، من أمس السبت إلى موعد يُحدّد لاحقاً، بطلبٍ من هيئة الدفاع.
وكانت هيئة الدفاع عن البشير، تقدمت لمحكمة الاستئناف بطلبٍ لسحب ملف المحاكمة لفحص الإجراءات، ما استدعى التأجيل لحين النظر في الطلب، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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