قمة لـ”البرهان” و”حمدوك” مع الملك سلمان بالرياض اليوم

يتوجه رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم، إلى السعودية في مستهل جولة عربية تشمل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، تستغرق ثلاثة أيام.

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وطبقاً لمصادر فإن قمة مهمة تجمع البرهان وحمدوك اليوم بالرياض مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تبحث آفاق العلاقات بين الخرطوم والرياض، وسيتوجه الوفد غداً الإثنين إلى الأمارات لعقد قمة مماثلة مع رئيس الدولة، تبحث ذات أوجه التعاون المشترك، خاصة الاقتصادية.

وبحسب صحيفة الصيحة، أن الوفد يضم مجموعة من الوزراء منهم وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة، بجانب رئيس جهاز المخابرات العامة والأمين العام للقصر الجمهوري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)