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القبض على عبد الرحمن الخضر متنكراً بمعبر ارقين

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 06-أكتوبر-2019

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القبض على عبد الرحمن الخضر متنكراً بمعبر ارقين

 

كشفت مصادر مطلعة عن توقيف شرطة جمارك محطة ارقين الحدودي, لوالي الخرطوم الاسبق أمين القطاع السياسي السابق للمؤتمر الوطني، عبد الرحمن الخضر، في طريقه الى مصر هارباً.

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وقالت مصادر لآخر لحظة ان الخضر ضبط متنكراً  بجواز مزور عصر امس السبت، وأشارت الى ترحيله الى دنقلا، مؤكدة ترحيله الى الخرطوم اليوم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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