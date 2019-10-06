تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * في أول حوار صحفي.. وزير الخارجية تكشف لـ(السوداني) سياسة الحكومة تجاه المحاور العربية وإسرائيل * والي البحر الأحمر: نتوقع انقطاع كهرباء بورتسودان لمديونيات الشركة تركية * مصرع (3) أشخاص بـ(صاعقة) بالقضارف * اختفاء طبيب سوداني في ظروف غامضة بمطار القاهرة الصيحة: * وثائق لشبهات فساد مالي بمفوضيات دارفور * قمة لـ”البرهان وحمدوك” مع الملك سلمان بالرياض اليوم * تقرير أمريكي: قائمة الإرهاب تهدد بفشل الثورة السودانية * نقابة الكهرباء تعلن رفض ومناهضة لجنة التسيير المجهر: * “البرهان” و”حمدوك” إلى السعودية اليوم * المؤتمر الوطني يشكل لجنة قانونية لمقاضاة “زيرو فساد” * وزيرة الخارجية تدعو سفراء بريطانيا وروسيا وكندا وأمريكا لدعم الفترة الانتقالية * إغلاق مستشفى البان جديد بسبب عدم توفر الكوادر الطبية Advertisements * مفاوضات سد النهضة بالخرطوم تنتهي دون إحراز أي تقدم في الملفات العالقة الجريدة: * وليد عبد الرحمن: تعرضت للصقع الكهربائي * مفصولون من الجيش يهددون بحمل السلاح * حيدر الصافي: عبد الحي ما زال يغفو في حاضنة القرن السابع الميلادي آخر لحظة: * القبض على عبد الرحمن الخضر متنكراً بمعبر أرقين * الحكومة توقف الدعم المادي للدقيق * البرهان وحمدوك إلى السعودية اليوم الدار: * بعد إطلاق سراحه: “الدار” تزور أسرة الطالب وليد عبد الرحمن وتخرج بالتفاصيل المثيرة * هذا هو سبب تسجيلي للفيديو الذي اعترفت من خلاله بالتحريض لقيام ثورة مضادة * مصر: مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود * إصابة ستة أشخاص في حفل بنهر النيل * معركة دامية بين أبناء عمومة بأم درمان بسبب بئر * تأييد إدانة الشركة السودانية لتوزيغ الكهرباء ومنظمة حسن الخاتمة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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