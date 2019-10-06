اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاحد 6 اكتوبر 2019م هذا الصباح

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

أخبار اليوم

البرهان وحمدوك يصطحبان وفداً رفيعاً لزيارة السعودية و الإمارات اليوم

أكبر محليات الخرطوم تعد بحسم فوضى تجزئة الخطوط وزيادة تعرفة المواصلات

تجمع أسر شهداء ثورة ديسمبر ينظم موكباً اليوم ويصدر بياناً للمطالبة بالقصاص القانوني

معتمد جبل أولياء يحذر المخالفين من التعدي على الشارع العام والأسواق وتقديمهم لمحاكمة فورية

الجبهة الثورية تنفي ما تردد حول منع رئيسها من دخول إثيوبيا

مجلس الوزراء يؤكد ضرورة ملاحقة المال المنهوب ضمن خطته الاسعافية

الوطن

انهيار مفاوضات “سد النهضة” في الخرطوم

البرهان وحمدوك يزوران السعودية اليوم

هيئة الدفاع عن البشير تنتظر نتيجة الطعن القانوني

الكشف عن “250” بلاغ “فساد” في مواجهة رموز النظام البائد

آخر لحظة

القبض على عبد الرحمن الخضر متنكراً بمعبر أرقين

الحكومة توقف الدعم المادي للدقيق

البرهان وحمدوك إلى السعودية اليوم

خلافات حول ملء وتشغيل سد النهضة

نقابة الكهرباء تقررمناهضة لجنة تسيير شكلها الوزير

إغلاق نفق (عفراء)

التيار

الكباشي للتيار : البرهان وحمدوك يزوران السعودية والامارات

فشل مباحثات سد النهضة بالخرطوم

قيادة الحركات تصل جوبا تمهيدا لمباحثات السلام

مجلس الوزراء يعلن مراجعة قانون الاستثمار

الصيحة

وثائق لشبهات فساد مالي بمفوضيات دارفور

كباشي يكشف لـ(الصيحة) أسباب اختيار البرهان لرئاسة “العسكري”

لجنة تُسلِّم وثائق جديدة لشبهات فساد مالي بمفوضيات دارفور

والي جنوب دارفور يوقف التعدين بشمال الولاية ويزور منجم كدنير

تقرير أمريكي: قائمة الإرهاب تُهدِّد بفشل الثورة السودانية

قمة للبرهان وحمدوك مع الملك سلمان بالرياض اليوم

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الانتباهه

تحقيقات مع وزير سابق بتملك 200 قطعة ارض

اجراءات لاسترداد اموال منهوبة لـ حيتان الفساد مودعة بالخارج

التحقيق حول ممتلكات 50 شخصية من رموز النظام البائد خرج السودان

السفير البريطاني : من يتمنون فشل الحكومة من النظام السابق

الشرطة تتدخل لحل ازمة الميناء البري بالعاصمة

البرهان يزور اذربيجان نهاية اكتوبر

البوشي تدون بلاغا ضد عبدالحي لاتهامها بالردة

السوداني

وزيرة الخارجية تكشف للسوداني سياسة الحكومة تجاة المحاور العربية واسرائيل

والي البحر الاحمر : نتوقع انقطاع كهرباء بورتسودان لمديونيات لشركة تركية

مصرع 3 اشخاص بصاعقة بالقضارف

اختفاء طبيب سوداني في ظروف غامضة بمطار القاهرة

الجريدة

وليد عبدالرحمن : تعرضت للصقع الكهربائي

مفصولون من الجيش يهددون بحمل السلاح

حيدر الصافي : عبدالحي ماوال يغفو في حاضنة القرن السابغ الميلادي

الاخبار

بالمستندات ..الاخبار تكشف تفاصيل فتح حساب وداد بابكر في ماليزيا

الافات تفتك بـ 90 % من سمسم القضارف والخسائر مليارية

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز