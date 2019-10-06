استمرار مشكلة الغاز و نقص حصص دقيق المخابز بالخرطوم

الخرطوم: عبيــرجعفر

أكد عدد من أصحاب المخابز بالخرطوم وأم درمان وبحري لـ(السوداني) أمس، استمرار مشكلة الغاز ونقص حصص الدقيق منذ قرابة الأسبوعين وانعكست على خلق الصفوف وضعف الإنتاج.

وقال صاحب مخبز العزيزية بشرق النيل “الجريف” دفع الله عوض لـ(السوداني) أمس، إن هنالك نقصًا في حصص دقيق سين بواقع (3) جوالات ومن شركة سيقا (24) جوالا في الأسبوع إلى (10) جوالات، وتلزمهم الشركة بالخميرة وسعرها (2,300) جنيه، وزاد: اتحاد المخابز مقصر في حق المخابز لأنه لايقوم بعمل جولات ميدانية لمعرفة المشكلات التي تعاني منها وإن هنالك بعض من أصحاب المخابز حقوقهم مهضومة، ووصف عوض تكلفة مدخلات إنتاج الخبز بالكبيرة وفوق طاقة صاحب المخبز مما دفعه لإغلاق المخبز لقرابة الـ(3) أيام بسبب التكلفة وعدم توفر الغاز وبطء الاستجابة للبلاغات وتوفير حصة الغاز في مواعيدها.

وأشار صاحب مخبز بأم درمان، محمد إبراهيم، لاستمرار نقص حصص الغاز والدقيق مما أثر على أداء المخابز اليومي، ولفت إلى أن تراجع الحصص انعكس على غياب العمال وخلق صفوفا أمام المخابز، مبينا تراجع حصته من شركة سين من (20) إلى (15) جوالا في الأسبوع.

وقال صاحب مخبز ببحري لـ(السوداني) إنهم يعملون بالدقيق الموجود فقط بالمخبز وعند انتهاء الكمية يتوقفون عن العمل إلى حين وصول الحصة، ولفت إلى تراجع حصص دقيق الخبز منذ قرابة الأسبوعين، بواقع (4) جوالات من كل شركة، نافيا معرفة الأسباب والشركات لم تبدِ أسبابا لنقص الحصص، إضافة إلى وجود تماطل كبير جدا في توصيل الغاز للمخابز، مطالبا الجهات المختصة بإلزام الشركات بتوصيله في الوقت المحدد.

وقال صاحب مخبز بالجريف شرق دفع الله أحمد لـ(السوداني) أمس، إنه استلم حصته المعتادة من الدقيق من سين كاملة هذه المرة والتي كانت تتناقص بواقع (3-4) جوالات، مشيرا إلى أنهم برروا أسباب نقص حصة الدقيق “باعذار واهية” بأن الدقيق المتوفر بالشركات يتم توزيعه على المخابز، وأشار إلى أنه استلم أيضا حصته من الغاز من شركة (جاسكو)، داعيا الجهات المختصة لإلزام شركات الغاز بتوصيله في اليوم المعتاد والاستجابة للشكاوى المقدمة، ولفت إلى أن شركة سيقا تجبر المخابز على شراء الخميرة بسعر(3,300) جنيه، إضافة إلى أن حصتها ناقصة، مبينا أن حصته من دقيق سيقا (24) جوالا تراجعت إلى (10) جوالات فقط في الاأسبوع.

وأضاف صاحب مخبز ببحري محمد الهادي، أن الصفوف لاتزال تراوح مكانها بسبب نقص حصص دقيق المخابز ومشكلة الغاز، وأشار أن إنتاج المخابز تراجع خلال الفترة بسبب النقص، مبينا أن حصته من دقيق سين تراجعت من (20) جوالا إلى (12) جوالا في الأسبوع، موضحا أن تضاعف تكاليف صناعة الخبز تقعد على عاتق صاحب المخبز، ولفت محمد إلى أن هنالك مخابزا مغلقة بسبب نقص الحصص، واشار للأثر السالب لاستمرار الإغلاق على فقد العمالة بالمخابز والذي يشهد تذبذب في أدائها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني