البرهان وحمدوك في زيارة الى السعودية اليوم

كشف عضو مجلس السيادة، الفريق شمس الدين الكباشي عن مغادرة رئيس المجلس السيادي الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك الى المملكة العربية السعودية صباح اليوم الاحد .

وأشار الكباشي في تصريحات صحفية الى ان الزيارة تأتي لتلبية دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود موضحًا ان الزيارة تستغرق يوما واحدًا .

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ومن المقرر ان يناقش خلال زيارة البرهان وحمدوك العلاقات الثنائية بين البلدين .

وكشف الكباشي عن جولة أفريقية يقوم بها اعضاء المجلس السيادي تضم عدد من الدول وذلك لبحث ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك .

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