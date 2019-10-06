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البرهان وحمدوك في زيارة الى السعودية اليوم

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مصدر الخبر / المشهد 0 تبليغ

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كشف عضو مجلس السيادة، الفريق شمس الدين الكباشي عن مغادرة رئيس المجلس السيادي الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك الى المملكة العربية صباح اليوم الاحد .

وأشار الكباشي في تصريحات صحفية الى ان الزيارة تأتي لتلبية دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود موضحًا ان الزيارة تستغرق يوما واحدًا .

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ومن المقرر ان يناقش خلال زيارة البرهان وحمدوك العلاقات الثنائية بين البلدين .

وكشف الكباشي عن جولة أفريقية يقوم بها اعضاء المجلس السيادي تضم عدد من الدول وذلك لبحث ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك .

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