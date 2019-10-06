البرهان وحمدوك في زيارة الى السعودية اليوم

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كشف عضو مجلس السيادة، الفريق شمس الدين الكباشي عن مغادرة رئيس المجلس السيادي الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك الى المملكة العربية السعودية صباح اليوم الاحد .
وأشار الكباشي في تصريحات صحفية الى ان الزيارة تأتي لتلبية دعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود موضحًا ان الزيارة تستغرق يوما واحدًا .
ومن المقرر ان يناقش خلال زيارة البرهان وحمدوك العلاقات الثنائية بين البلدين .
وكشف الكباشي عن جولة أفريقية يقوم بها اعضاء المجلس السيادي تضم عدد من الدول وذلك لبحث ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك .
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