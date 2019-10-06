متنكرًا .. السلطات تطيح بالقيادي بحزب المخلوع عبدالرحمن الخضر

أفادت مصادر مطلعة، بأن السلطات ألقت القبض على القيادي بحزب المخلوع ووالي الخرطوم الاسبق، عبد الرحمن الخضر أثناء محاولته الهروب خارج البلاد .

وأضافت المصادر ان الخضر حاول الهروب عبر معبر ارقين البري الحدودي غربي وادي حلفا اثناء محاولة الفرار الى مصر مستخدمًا ومتنكرًا بأسم “عبدالرحمن احمد” غير المحظور بديلًا عن عبدالرحمن الخضر الا ان يقظه رجال المعبر كشفته ونقلته بحراسة مشددة الى دنقلا .

ويواجه الخضر الذي شغل منصب والي الخرطوم عدة اتهامات تتعلق بقضايا فساد حدثت ابان ادارته للولاية من بينها قطارات العاصمة وكبري الدباسيين وصفقة البصات التي جلبت للعمل في مجال المواصلات.

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