وزيرة الشباب والرياضة تقدم بلاغًا ضد عبدالحي يوسف

قدمت وزيرة الشباب والرياضة في السودان، ولاء البوشي، السبت، بلاغًا ضد عبدالحي يوسف، على خلفية اتهامات وجهها لها بـ«الردة».

وذكر صادر عن المكتب الإعلامي للوزيرة أن «الوزيرة قدمت بلاغًا رسميًّا ضد عبدالحي يوسف، والنيابة السودانية استدعته للتحقيق».

وهاجم عبدالحي يوسف الحكومة السودانية، برئاسة عبدالله حمدوك، في خطبة الجمعة قال إن «الحكومة الجديدة لم تفلح في معالجة أزمات الناس، والذين خرجوا من أجلها إلى الشوارع، مطالبين بتحقيق وإصلاح الاقتصاد المنهار»، لافتًا إلى أنها «تولت أمر البلاد في غفلة من الزمان، وأن كل أفعالها تؤكد أنها أتت لهدم الدين».

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ووجه يوسف انتقادات للوزيرة البوشي، زاعمًا أنها «لا تتبع الدين الإسلامي، وتؤمن بأفكار حزبها الجمهوري الذي حكم على قائده (محمود محمد طه) بالردة وأعدم قبل 35 عامًا».

وانتقد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، هجوم الداعية يوسف، على وزيرة الشباب والرياضة، واعتبروا تكفير المواطنين «جريمة جنائية في كل البلدان الديمقراطية»، مطالبين بـ«تجريم التكفير».

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