الانتباهة: تحقيقات مع وزير سابق بتملك”200″ قطعة أرض

الخرطوم: باج نيوز

اتخذت النيابة العامة إجراءاتٍ قانونية أوّلية لاسترداد الأموال المنهوبة بواسطة رموز النظام السابق الموجودة بالخارج.

وفتحت النيابة بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأحد” خطًا ساخنًا للتحقيق بشأن ممتلكات أكثر من”50″ شخصية من رموز النظام السابق الموجودة بالخارج.

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وفي السياق، شكا مسؤول بنيابة الثراء الحرام، من تعقيدات تواجه النيابة في الحصول على بيانات المتهمين سواء في قضايا تتعلّق بالأراضي أو الشركات تتعلّق بتأخير عملية الحصول على البيانات حول المتهم من مسجل الشركات أو مسجل الأراضي.

وقال للصحيفة إنّ النيابة سترسل خطابات لمدها بمعلوماتٍ حول شركة تابعة لمتهم أو مستنداتٍ حول قطع سكنية من مصلحة الأراضي بيد أنّ الأمر يستغرق وقتًا طويلاً في الحصول على المعلومات وأحيانًا تصل فترة”20″ يومًا للرد على النيابة.

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