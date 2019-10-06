البرهان وحمدوك الى السعودية اليوم والامارات غدا

يبدأ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اليوم، جولة خليجية تشمل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، في أول زيارة مشتركة لهما منذ تكوين هياكل السلطة الانتقالية في أغسطس (آب) الماضي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن رئيسي مجلسي السيادة والوزراء يزوران اليوم السعودية، ويتوجهان غداً (الاثنين) إلى الإمارات، في زيارة تستغرق يوماً واحداً في كلا البلدين، ويجريان خلالها مباحثات مشتركة مع قيادة البلدين.

وأضاف صالح أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة مقدمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ودعوة وجهتها القيادة الإماراتية لرئيس الوزراء، عقب أدائه القسم رئيساً للحكومة الانتقالية.