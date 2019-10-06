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شكاوى من المواصلات وقطوعات الكهرباء بالصالحة

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مصدر الخبر / صحيفة السوداني 0 تبليغ

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الخرطوم: السوداني
طالبت لجان أحياء صالحة المركزية، الحكومة الانتقالية بتشديد الرقابة على المواصلات العامة وإصدار قرار بتحديد تعرفة التذكرة لكل محطة؛ فضلا عن مراقبة البصات والحافلات خاصة في أوقات الذروة، داعية لضرورة العدالة في توزيع الكهرباء في الأحياء. وأشارت إلى أن سكان حي القيعة غرب يعانون من قطوعات التيار الكهربائي بصورة متكررة والتي قد تستمر لأربعة وعشرين ساعة.

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