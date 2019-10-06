الصيحة: والي الجزيرة: تعدّد ممثلي”الحرية والتغيير” يسبّب”ربكة” للولاة

الخرطوم: باج نيوز

اشتكى والي ولاية الجزيرة اللواء ركن أحمد حنان صبير من تعدّد من يتحدّثون باسم قوى الحرية والتغيير.

وأوضح أنّ ذلك يسبّب ربكة في التعاون معهم، وأعلن استعداده للتعاون مع ممثلي قوى الحرية والتغيير.

وأكّد عدم وجود ما يمنع ذلك.

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وأضاف” لكّن لابد من تحديد أشخاص بعينهم لتمثيل قوى الحرية والتغيير للتعامل معها.

وكشف صبير عن تعرّض بعض الولاة لاستفزازات من مدنيين وأوضح أنّه تعرّض لهتاف من قبل بعضهم عند ذهابه لأداء واجب العزاء في إحدى المناطق حيث هتف ضده بعضهم”مدنياواا”.

وتساءل لماذا يحدث كلّ ذلك فنحن جئنا من رحم المدنيين ولا مشكلة لنا معهم وهل”عشان نحن لابسين كاكي وإذا قلعناه المشكلة حتتحلا”.

وبرّر صبير خلال تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأحد” مطالبتهم كولات بإقالتهم، وأوضح أنّ تكليفهم كان خصمًا عليهم كقادة للمناطق العسكرية بولاياتهم.

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