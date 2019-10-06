التيّار: الكباشي: البرهان وحمدوك يزوران السعودية والإمارات

الخرطوم: باج نيوز

كشف عضو المجلس السيادي السوداني الفريق شمس الدين الكباشي عن مغادرة رئيس المجلس الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان، ورئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد.

وقال الكباشي في تصريحاتٍ لصحيفة التيّار الصادرة اليوم”الأحد” إنّ الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

Advertisements

وقال عضو المجلس السيادي السوداني إنّ الزيارة تستغرق يومًا واحدًا.

ومن المقرّر أنّ يناقش خلالها البرهان وحمدوك العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكّد الكباشي بحسب الصحيفة أنّ البرهان وحمدوك سيغادران يوم غدٍ”الأثنين” إلى الإمارات عقب زيارتهما السعودية في زيارة تستغرق يومًا واحدًا.

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر موقع باج نيوز