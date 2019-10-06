شاهد بالمستندات ..صحيفة تكشف تفاصيل فتح حساب وداد بابكر زوجة البشير في ماليزيا

كشفت وثيقة سرية نشرتها جريدة الاخبار السودانية عن التفاصيل الكاملة لاجراءات فتح حساب لوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر بماليزيا واحتوت الوثيقة على خطابات سرية دارت بين البنك المركزي الماليزي وبنك السودان حيث طالب مستشار رئاسة الجمهوية مصطفى عثمان اسماعيل يومها طالب بنك السودان الاسراع في اكمال البيانات المطلوبة من البنك الماليزي لتكملة اجراءات فتح حساب خاص بزوجة البشير حسب المستند.

وطالب اسماعيل البنك المركزي مده بالتفاصيل حال الفراغ من الاجراءات وكانت الوثيقة قد صدرت بخصاب من رئاسة الجمهورية في الثالث عشر من ابريل 2012م في فترة تولي مصطفى عثمان اسماعيل منصب مستاشر رئيس الجمهورية .

وحسب افادات سابقة للقيادي بقوى التغيير محمد عصمت قال ان جملة المبالغ المنهوبة المودعة من محاسيب ورموز مظام الانقاذ في ماليزيا تقدر باكثر من 64 مليار دولار ما اثار ضجة وسط الدوائر الاقتصادية والسياسية .