الجماهير تثأر لـ"صلاح" وتصف "تشودري" بألفاظ عنصرية

قامت بعض الجماهير، بالإساءة للاعب حمزة تشودري، أثناء مباراة فريقه ليستر سيتي، ضد ليفربول، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي، بعد الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق محمد صلاح.
وفاز الريدز بهدفين مقابل هدف في لقاء الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
وذكرت صحيفة ”ذا صن“، أن فريق ليستر سيتي أبلغ الشرطة بالإساءات العنصرية التي تلقاها لاعبه على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووصفت بعض الجماهير تشودري بـ"القرد"، في حين أطلق عليه البعض لفظ "لاعب آسيوي قذر" نظرًا لأصوله البنغالية.
وتدخل تشودري بعنف على النجم المصري في الدقائق الأخيرة من اللقاء وشعر جمهور ليفربول بالقلق على نجمهم الأول وهدافهم، كما احتج المدرب الألماني يورغن كلوب على التدخل العنيف وطالب بعقوبة أشد من مجرد إنذار.
وليست المرة الأولى التي يتعرض خلالها لاعبون لهتافات عنصرية على مواقع التواصل، فقد تعرض سابقًا لاعبا مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وبول بوغبا لنفس الموقف وكذلك لاعبا تشيلسي تامي أبراهام وكورت زوما.
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