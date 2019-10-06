كلاكيت تاسع مرة.. تفجير خط أنابيب بترول في كولومبيا

تعرض خط أنابيب بترول، تابع لشركة إيكوبترول النفطية الحكومية الكولومبية، لتفجير، السبت، ويعتبر هذا تاسع هجوم يتعرض له هذا الخط خلال العام الحالي.

قالت الشركة إن خط أنابيب تراسنديانو النفطي الكولومبي لحقت به أضرار في هجوم بالقنابل مما أدى إلى تسرب النفط الخام إلى نهر مجاور.

وأضافت الشركة في بيان إن الهجوم وقع في بلدة أوريتو في إقليم بوتومايو.

وعلى الرغم من أن شركة إيكوبترول لم تذكر اسم الجماعة المسؤولة عن الهجوم لكن متمردي جيش التحرير الوطني اليساري، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، يشن عادة هجمات على البنية الأساسية للنفط.