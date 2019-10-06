تعرض خط أنابيب بترول، تابع لشركة إيكوبترول النفطية الحكومية الكولومبية، لتفجير، السبت، ويعتبر هذا تاسع هجوم يتعرض له هذا الخط خلال العام الحالي.
قالت الشركة إن خط أنابيب تراسنديانو النفطي الكولومبي لحقت به أضرار في هجوم بالقنابل مما أدى إلى تسرب النفط الخام إلى نهر مجاور.
وأضافت الشركة في بيان إن الهجوم وقع في بلدة أوريتو في إقليم بوتومايو.
وعلى الرغم من أن شركة إيكوبترول لم تذكر اسم الجماعة المسؤولة عن الهجوم لكن متمردي جيش التحرير الوطني اليساري، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، يشن عادة هجمات على البنية الأساسية للنفط.
كانت هذه تفاصيل خبر كلاكيت تاسع مرة.. تفجير خط أنابيب بترول في كولومبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.