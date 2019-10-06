عودة الانترنت واستمرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي في بغداد

عاد الانترنت إلى العمل، في العاصمة العراقية بغداد، بشكل جزئي، في الساعات الأولى من صباح الأحد، كما أعلنت شبكة "نت بلوك" المتخصصة في مراقب الأمن السيبراني وإدارة الإنترنت.

وقالت الشبكة: "إنه تم التأكد من عودة الإنترنت إلى العراق بعد 78 ساعة من حجبه"، مضيفة أن "مؤشرات حركة بيانات الاتصال تصل إلى 60 في المائة".

وتابعت: "ما زالت موقع التواصل الاجتماعي محجبة لمعظم المستخدمين".

وكانت وسائل الإعلام العراقية أعلنت الثلاثاء الماضي انقطاع خدمة الانترنت في عموم المحافظات العراقية بالكامل.

وقال موقع "السومرية" العراقي، إن "قطع الإنترنيت جاء على خلفية التظاهرات التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل".

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وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

وبحسب محللين سياسيين، السبب الرئيسي للحراك الجاري في العراق هو إحساس الشباب بالإحباط بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها بعمل تغييرات جذرية في حياة العراقيين.

وأطلقت الأجهزة الأمنية النار على 19 متظاهرا، بينما أصابت أكثر من 30، أمس السبت، ليرتفع عدد ضحايا التظاهرات لأكثر من 80 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات.

وقدرت اللجنة العليا العراقية لحقوق الإنسان، عدد القتلى بـ94، فيما قالت إن حوالي 4000 شخصا أصيبوا بجروح منذ الثلاثاء الماضي.