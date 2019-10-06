"كلوب" غاضبا: "تدخل حمزة شودري على صلاح لا أفهمه حقاً"

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه غاضب بسبب الإصابة التي تعرض لها المصري الدول محمد صلاح، خلال مباراة الفريق مع ليستر سيتي، والتي انتهت بفوز الريدز، بهدفين مقابل هدف.

وقال يورغن في المؤتمر الصحفي عقب انتهاء المباراة تعليقا على إصابة "صلاح": "إنه يتواجد بغرفة خلع الملابس، لا يستطيع السير، كيف له أن يكون بخير؟ التدخل بتلك الطريقة غير مقبول أبداً، فعلوا ذلك للحد من سرعته وبطريقة غير شرعية".

وكان محمد صلاح قد غادر المباراة في الدقائق الأخيرة، متأثراً بسقوطه على الأرض بعد تدخل عنيف من حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي، الذي نال بطاقة صفراء نتيجة تدخله القاسي.

وتابع غاضبا: "تدخل حمزة شودري على صلاح لا أفهمه حقاً، كان التدخل من هذا الحجم خطيراً، كيف حصل على بطاقة صفراء فقط؟ كان يستحق البطاقة الحمراء"، وفقا لموقع "سبورت 360" الرياضي.

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وعن أطوار المباراة، قال كلوب: "ركلة الجزاء كانت واضحة ومُستحقة، كنا نعلم أننا سنقاتل من أجل الفوز وفعلنا ذلك، بدون الحظ لا يُمكننا الفوز بعدد المباريات التي انتصرنا فيها، ولكننا كنا نستحق الفوز اليوم".

وأثنى كلوب على خط الدفاع، قائلاً: "لم أشاهد فريقاً يُدافع أمام جيمي فاردي أفضل مما فعلنا نحن اليوم، بغض النظر عن الفرصة الوحيدة، كان أداء فان دايك ولوفرين عظيماً ولا يُصدق".

وبفوزه على ليستر سيتي2-1، حافظ ليفربول على مسيرته الرائعة في البريميرليغ هذا الموسم بثماني انتصارات من أصل 8 ممكنة ليحافظ على صدارته للدوري.