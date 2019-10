انبهار شديد من حكام "ذا فويس" بمتسابقة من ذوي الاحتياجات الخاضة

فاجأت المغربية وئام رضوان، المدربين في الحلقة الثالثة من برنامج المواهب الغنائية "ذا فويس"ن بعد أداءها الرائع، واكتشافهم فيما بعد أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستطاعت ’’وئام‘‘ ذات الـ22 عامًا جذب انتباه المدربين إليها بعد أن جاءت إطلالتها بكل ثقة في صوتها حيث أدت أغنية You are the reason للمغني Calun Scott، حيث دعموها بمواصلة عرض موهبتها وأشادوا بما قدمته رغم المرض الذي تُعاني منه.

وتُعاني وئام رضوان من مرض بدأ بقدميها وأخذ يعلو لبقية جسدها حتى أصبحت غير قادرة على السير، وتحاول أن تعيش حياتها بمساعدة عائلتها وأصدقائها.

وفور انتهائها من الأغنية صعدت اللجنة إلى المسرح لمؤازرتها وقام محمد حماقي بتهديدها بالانتحار إذا لم تختاره وتنضم لفريقه وبعد أن شهدت اللجنة تحديًا كبيرًا لضمها اختارت حماقي، الذي قال عنها: ”وئام أقوى واحدة في المكان وأقوى مننا كلنا“.

Advertisements

وبعد خروج المتسابقة من المسرح لم يستطع محمد حماقي كتم مشاعر الحزن وأخذ يبكي بحرقة عليها، وحرصت أحلام على مواساته في مشاعره الصادقة ورقة قلبه، خاصًة أنها أشعلت قلوب اللجنة وتعاطفهم مع حالتها.

وغرّد محمد حماقي عبر حسابه على ’’تويتر‘‘ قائلًا: ”وئام أثرت فيا لما اختارتني، وكانت أقوى واحدة في المكان بإحساسها والطاقة الإيجابية اللي نشرتها على المسرح وهي بتغني وإن شاء الله هنحقق حلمها مع بعض“.

وتفاعل مغردو ’’تويتر‘‘ مع المتسابقة معلنين تعاطفهم مع حالتها وأكد الكثيرون أنهم بكوا من المشهد الذي رأوه، موضحين أن محمد حماقي، إنسان مفعم بالمشاعر ويستحق ضمْ هذه الموهبة.

يُذكر أن برنامج المواهب الغنائية ”ذا فويس“ انطلق يوم السبت 21 سبتمبر الماضي وعرض منه حلقتان في مرحلة ”الصوت وبس“ لفتت انتباه الجمهور خاصًة بعد مناوشات أحلام وراغب علامة سويًا.