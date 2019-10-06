بينهم قياديين.. مقتل وإصابة 23 شخصا من مليشيات الحوثيين

وقعت اشتباكات عنيفة، السبت، بين الجيش اليمني، ومليشيات الحوثيين، في محافظة الضالع، الواقعة جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 16 بينهم قياديان وإصابة 7 آخرين، من ملشيات الحوثيين.
وقال الموقع الرسمي، للجيش اليمني، أن مجموعة من عناصر مليشيات الحوثيين، حاولت التسلل إلى مواقع الجيش، في وادي "الشجيب" بمنطقة "حجر"، في مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع، وتصدت لها قوات الجيش، ما أسفر عن مواجهات عنيفة بين الطرفين، أجبرت الحوثيين على التراجع.
وقال الجيش اليمني، إن المواجهات أسفرت عن مصرع 16 من عناصر مليشيات الحوثيين الانقلابية، بينهم قيادان بارزان يدعيان "معمر السقاف" و"عوض بدر الدين الكهالي"، إلى جانب إصابة 7 آخرين بجروح.
من جهتها، قالت قوات الحزام الأمني، بمحافظة الضالع، يوم السبت، على تويتر، إن المدفعية الجنوبية تدك اوكار المليشيات الحوثية في جبهة شخب غرب قعطبة جبهات شمال الضالع.
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