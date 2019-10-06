أعربت عن خيبة أملها.. كوريا الشمالية تعلن فشل المفاوضات مع الولايات المتحدة

أعلنت كوريا الشمالية، السبت، فشل المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، معربة عن خيبة أملها بسبب عدم تقديم الجانب الأمريكي لأي شيء خلال المفاوضات.
وقال كبير مفاوضي كوريا الشمالية كيم ميونغ غيل في تصريحات نقلتها صحيفة "دوجاس نييتر" السويدية، "نحن نشعر بخيبة أمل لأن الولايات المتحدة لم تقدم شيئا على طاولة المفاوضات، الآن مسؤولية استمرار المفاوضات تقع على عاتق الولايات المتحدة".
أضاف أن "اتخاذ بيونغ يانغ قرارا باستئناف التجارب الصاروخية الباليستية، هو أمر يعتمد على واشنطن".
يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، من غواصة، قبالة ساحلها الشرقي يوم الأربعاء وذلك بعد يوم واحد من إعلانها استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء برنامجها النووي.
وقال جيش كوريا الجنوبية في وقت سابق، إنه رصد إطلاق صاروخ قطع مسافة 450 كيلومترا ووصل لارتفاع 910 كيلومترات.
وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونج كيونج-دو للجنة برلمانية إن "الصاروخ بوكوكسونج، وتعني النجم القطبي بالكورية، يبلغ مداه نحو 1300 كيلومتر وإن مسار الصاروخ ربما يكون قد عدل لخفض المسافة التي يقطعها".
وأبدت كوريا الجنوبية قلقها، وأدان شينزو آبي رئيس وزراء اليابان إطلاق الصاروخ، قائلا، إن "ذلك يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
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