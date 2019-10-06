مفصولو الجيش تعسفيا يهددون الحكومة بحمل السلاح

هدد المفصولون تعسفياً من القوات المسلحة والبالغ عددهم 164 الف، بحمل السلاح ضد الحكومة، ضمن عدة خيارات سيلجأون لها حال لم تتم الإستجابة لمطالبهم ورد مظلمتهم التي تطاولت لثلاثة عقود، مشددين على ضرورة ان يتبنى مجلس السيادة قضيتهم والاستجابة لمطالبهم العادلة حفظاً على إستقرار البلاد.

كشف رئيس لجنة الضباط المفصولين تعسفيا، مقدم ركن اسامة محمد السيد سكران، إن نظام الانقاذ فصل 14 الف ضابط و150 الف ضابط صف وجندي تعسفياً دون وجه حق، ولاغراض سياسية نسبة لعدم انتمائهم للحركة الاسلامية اومعارضة سياساتها، واستناداً الى قانون الصالح العام، لافتاً الى انهم عاشوا اوضاعا صعبة حيث لم يجدوا فرصاً للعمل في جهات اخرى، مقابل معاش ضعيف.

وقال سكران في تصريحات صحفية (السبت)، إن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً في القيادة العامة، أوصت بإعادة الضباط الذين ما يزالون في سن الخدمة باقدمية دفعتهم وفقاً للوائح والقوانين، ومراجعة قوانين القوات المسلحة، ووفق النصوص التي تعطي الرئيس أو وزير الدفاع الحق في احالة الضابط للتقاعد تعسفيا أي دون سند قانوني، واصدار قانون الاحتياطي الذي يتحول فيه كل الضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين الى قوات احتياطي أسوة بما يجري في بعض الدول.

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وكشف اسامة عن أنهم اوصوا بمعالجة اوضاع الذين لا يرغبون في العودة وفق الرتبة الحالية لدفعتهم، وترقية الضباط الذين لاي رغبون في العودة للخدمة، ومنح المفصولين تعسفياً معاش استثنائي يورث باضافة فترة المعاش كخدمة إضافية، ورد الاعتبار لمجموعة 10 الف ضابط صف وجندي في القرار رقم 69/2000 ورد المبالغ التي تم خصمها دون وجه حق من استحقاقاتهم، بواقع 3/5 من جملة الاستحقاق. مشيرا الى أنهم اتبعوا كافة الإجراءات في سبيل رد حقوقهم بما في ذلك رفع مظلمة لديوان الحسبة والمظالم وشكوى للمحكمة الدستورية، وصدرت قرارات قضائية لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ.

وشدد عضو لجنة المفصولين تعسفياً وليد التوم، بأنهم حتى الان يتبعون وسائل مضبطة في سبيل رد حقوقهم، ولكن باتت كافة الخيارات مفتوحة أمامهم بما فيها حمل السلاح، قائلاً :”اذا كانت الدولة لا تستمع الا للقوي حامل السلاح، لما لا؟”، واضاف “نحن الجيش الحقيقي واذا لم يتم استيعابنا في الترتيبات الامنية القادمة والمفوضيات المطروحة سنصعد موقفنا”.

واعتبر الفريق خليل محمد الصادق، أن قدامى المحاربين والمفصولين تعسفياً يمثلون مهدد حقيقي حال لم يستجاب الى مطالبهم، مشدد على ضرورة تكوين لجنة من المجلس السيادي حتى تكون قراراتها وتوصياتها ناجزة وتنفذ سريعاً. (تاسيتي نيوز)