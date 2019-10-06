طيران الجيش الوطني الليبي يدك 4 مواقع تابعة لـ"الوفاق"

شن سلاح الجو الليبي، غارات جوية، على 4 مواقع عسكرية، تابعة لحكومة الوفاق، كانت تستخدم فيي تخزين الأسلحة والذخائر في مدينة سرت الليبية، كما أكد المتحدث باسم الجيش الوطنيي الليبي، اللواء أحمد المسماري.

وقال المسماري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه إن "سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية يشن غارات متتالية يستهدف من خلالها عدد 4 أهداف عسكرية في سرت تتمثل في مخازن كانت المليشيات الإرهابية تستخدمها لتخزين الاسلحة والذخائر".

واضاف البيان أن "بهذا تبرهن قواتنا الجوية على سيادتها الكاملة على مسرح العمليات"، مضيفا بأن "ذلك بعد رفع قدراتها في الاستطلاع والتسليح والعمليات بدعم وإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة الليبي".

من جهة أخرى أكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن سلاح الجو قد دمر تجمعات ومستودعات للأسلحة والذخائر في مدينة سرت والعاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه إن "ضربات السلاح الجوي مستمرة على مدينة سرت ومنطقة تاجوراء بالعاصمة طرابلس على التجمعات ومستودعات الاسلحة وصاروخ جو أرض موجه ضد الأهداف الأرضية يدمر سيارة ذخيرة للميليشيات بالقرب من معسكر حمزة".