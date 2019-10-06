قررت السلطات المحلية في جنوب دارفور، منع العمل في مناطق التعدين الأهلي، بهدف ضبط الأوضاع فيها، بعد أن أصبحت بؤرة للمشاكل.
وأصدر اللواء ركن هاشم خالد محمود والي جنوب دارفورالمكلف قرارا منع بموجبه العمل في مناطق التعدين الاهلي بمحليات الوحدة مرشينج شرق الجبل وحدد القرار( ٧٢) ساعة للمعدنين لتوفيق اوضاعهم واخلاء المناطق.
ولفت هاشم لدى زيارته اليوم لمنطقة كدنير بمحلية شرق الجبل ووقوفه على الاوضاع برفقة لجنة امن الولاية، وعقد لقاء مع قادة واعيان المنطقة استمع من خلاله لتنوير عن الاحداث الاخيرة وتطوراتها الى جانب المشاكل التي تعترض التعدين.
وأكد هاشم أن الولاية تعمل حاليا بكل جهودها في محور العودة الطوعية للنازحين وعودتهم الى قراهم بعد انتفاء اسباب البقاء في المعسكرات واعتبارهم مواطنين من الدرجة الاولي واصحاب حق اصيل في الحياة، مؤكدا اتفاقهم مع الادارة الاهلية بجمع السلاح خاصة بعد تأمين الموسم الزراعي عدا بعض الاحتكاكات التي تحدث بين المزارعين والرعاة، مشيرا الى أن مناطق التعدين الاهلي اصبحت بؤرة للمشاكل وان القرار جاء من اجل معالجة الاوضاع بها صحيا وامنيا وحماية الثروة القومية من التهريب وتقنين العمل، واضاف ان الدولة لاتستفيد من التعدين الاهلي دون تنظيمه ويقع عليها مسؤوليات حماية المعدنين وتوفير الخدمات الصحية والبيئية.
وترحم هاشم على ارواح حادثة منطقة كدنير الاخيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحولها لبورة مشاكل.. سلطات جنوب دارفور توقف العمل في مناطق التعدين الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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