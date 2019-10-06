اتحاد الكرة يبعد الحكم الأمين الهادي من الدولية وترشيح السمؤال يثير أزمة

الخرطوم : باج نيوز

في تطور مفاجئ، أقصى الاتحاد السوداني لكرة القدم الحكم القومي المعروف الأمين الهادي من كشوفات الترشيح للشارة للدولية.

وبحسب مصدر موثوق ل “باج نيوز” فإن سكرتير لجنة التحكيم المركزية عامر عثمان أصدر قراراً بإبعاد الحكم الأمين الهادي والذي كان مرشحاً فوق العادة لنيل الشارة الدولية دون توضيح أي أسباب.

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ويعرف عن الأمين الهادي أنه حكم شاب برز بصورة لافتة داخل المستطيل الأخضر كما أنه من الرياضيين الذين لعبوا دورا مهماً في ثورة ديسمبر المجيدة حيث سجن في عهد النظام البائد لمدة ثلاثة أشهر بسبب قيادته تظاهرات في حي الشجرة بالخرطوم انذاك.

ورشحت لجنة التحكيم المركزية الحكم السمؤال الفاتح بديلاً للأمين الهادي في خطوة وجدت استنكارا كبيراً من قبل الحكام الذين هددوا بمقاطعة مباريات الدوري تضامناً مع زميلهم وشددوا على أنه مظلوم.

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