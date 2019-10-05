عاجل... سقوط عشرات القذائف مجهولة المصدر على مدينة الصدر ببغداد

صرحت فضائية سكاي نيوز بالعربية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها، بأن هناك عشرات القذائف مجهولة المصدر سقطت على مدينة الصدر في بغداد.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.