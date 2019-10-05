قطري من أصل “سوداني” يحقق لقطر فوزاً كبيراً في “بطولة العالم” لأول مرة في تاريخها

توج القطري من أصل سوداني معتز عيسى برشم يوم الجمعة بالميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي ببطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة ليصبح أول رياضي يتوج بذهبية هذه المسابقة في بطولتي عالم متتاليتين.

وأكد برشم 28 عاماً بحسب “القدس العربي” بتغلبه على الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في كاحل القدم قبل 14 شهراً وعانى منها في الفترة الماضية وحرمته من خوض المنافسات لفترة طويلة.

وتوج برشم بالذهبية مسجلاً 37ر2 متراً ليتوج بالميدالية الذهبية محسناً أفضل رقم له في الموسم الحالي بثمانية سنتيمترات.

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ودافع برشم بهذا عن اللقب الذي أحرزه في بطولة العالم الماضية عام 2017 في لندن علماً بأنه توج بفضية نفس المسابقة في دورة الألعاب الأولمبية الماضية (ريو دي جانيرو 2016) وبالبرونزية في أولمبياد 2012 في لندن.

وهذه هي الميدالية الذهبية الأولى لقطر في بطولة العالم الحالية والميدالية الثانية بعد أن فاز عبد الرحمن صمبا بالميدالية البرونزية في سباق 400 متر حواجز.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)