خبراء يحذرون من خطورة تزايد معدلات التصحر بالسودان

حذر خبراء ومختصون في مجال البيئة من خطورة تزايد معدلات الجفاف والتصحر في السودان، وشددوا خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، يوم السبت، بعنوان (رغم السيول السودان قطر يتهدده التصحر)، شددوا على ضرورة الانتباه للمهددات البيئية.

وأشار الأمين العام للمجلس القومي لمكافحة التصحر، عبدالعظيم ميرغني، إلى أن دراسة أمريكية كشفت عن زيادة في الصحراء الكبرى بنسبة 10%، مما أثر سلباً في السودان من خلال قلة نسبة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة بصورة ملحوظة.

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وأوضح ميرغني بحسب الشروق – أن المجلس القومي لمكافحة التصحر نفذ كثيراً من البرامج والخطط رغم عدم توفير الدولة للتمويل وعدم تعيين كوادر، مطالباً بضروة تشكيل المجلس وتكوين الهيكل الوظيفي حتى يقوم المجلس بدوره على أكمل وجه وتنفيذ الخطط والسياسات في مجال مكافحة التصحر.

في السياق، قال خبير الاتفاقيات الدولية بالمنظمة العربية للتنمية أحمد سالم، إن اتفاقية التصحر واحدة من ضمن ثلاث اتفاقيات دولية، لكنها الأقل حظاً من اهتمام الدول الغنية.

وأشار سالم إلى أن المنظمة العربية تعمل لمعالجة عدم التزام الدول الغنية تجاه الاتفاقية من خلال العديد من التدخلات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)