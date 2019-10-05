بالفيديو : سيدة الأعمال المشهورة عوضية سمك تعلن عن إفلاسها وتؤكد أنها لا تملك من الثروة إلا العلاقات

أجمع رواد مواقع التواصل على أن الحلقة التي قدمها الصحفي أحمد دندش في برامجه المعروف (الصندوق) والتي استضاف فيها سيدة البر و الإجسان وسيدة الأعمال عوضية …. المشهورة بعوضية سمك – أجمعوا على أنها من أجمل الحلقات التي قدمها مشيدين بالتجربة الانسانية التي عكستها الحاجة عوضية في مساعدة الضعفاء والمحرومين مثل الأطفال والمشردين والسجينات .

وعلق أحد المتابعين معجباً بالحلقة حيث قال :(محتوي فيهو شعور جميل ونبيل “أفضل شخصية استضفتها في الصندوق….إنسانة بمعني الكلمة ربنا وفقك حسب نيتك السمحة) بينما قال آخر:( ماما عوضيه مربية الأجيال ربما أجمل لقاء أشاهده في حياتي الله يوفقك ويعطيك ألفي مرادك في حديث يقول صلو والناس نيام واطعمو الناس تدخلو الجنة بسلام انشالله إلى الفردوس الأعلى ام للكل الناس شكرا شكرا الله يقدرنا علي فعل الخير) .

هذا ونصح الكثيرون مقدم البرنامج بالاستمرار في استضافة مثل هذه الشخصياتت وعدم التركيز على الفنانات والفنانين قائلا:(يا ريت تستمر في مثل هذه البرامج الاخ دندش التي تهدف لمعالجة القضايا الانسانية وليس فقط التركيز على الفنانين والفنانات). هذا وكان لافتاً نفي عوضية سمك امتلاكها للثروة موضحة بانها لم تجمع المال ولا تمتلك حسابات كبيرة في البنوك حسب ما يشاع عنها حيث قالت لمقدم الحلقة عندما سألها عن حجم ثروتها واموالها قائلة: (لو قلت ليك ما عندي قروش ما بتصدق) مضيفة قولها:( عندنا علاقات قروش ما عندنا).