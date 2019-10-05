بالفيديو : على خلفية اتهامه لها بالردة .. وزيرة سودانية تقدم بلاغاً ضد داعية إسلامي

أفاد مكتب وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، بتقديمها دعوى قضائية بحق الداعية عبد الحي يوسف، على خلفية اتهامه لها بالردة.

وأوضح مكتب الوزيرة أنها قدمت بلاغاً رسمياً ضد يوسف، فيما قامت النيابة السودانية باستدعائه للتحقيق في إطار القضية التي نجمت عن جدل كبير في السودان أثاره انطلاق الدوري النسوي لكرة القدم.

وبحسب موقع (RT) شن يوسف، رجل الدين الإسلامي المعروف في السودان، الجمعة ، هجوماً عنيفاً على الحكومة الانتقالية المشكلة حديثاً، متهماً إياها بالانشغال عن أزمات البلاد بالترويج لقضايا غير مهمة بينها كرة قدم النساء.

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وقال في خطاب له: “آخر التقليعات ما شغلوا به الناس هذا الأسبوع من افتتاح أول دوري نسائي لكرة القدم كأن رجالنا الذين يلعبوا الكرة حازوا البطولات وأحرزوا الكؤوس، ففرغنا من شأنهم ثم التفتنا بعد ذلك إلى النساء”.

واتهم الداعية وزيرة الشباب والرياضة بالردة، قائلاً إنها تنتمي إلى الحزب الجمهوري، الذي أعدم صاحبه في العام 1985 بعد أن أفتى علماء في الداخل والخارج بردته عن الدين، وأضاف: “هي امرأة جمهورية تتبع ذلك المرتد المقبور لا تؤمن بما نؤمن به”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)