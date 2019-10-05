النيل الأزرق تدابير لحل أزمة المياه وأصحاح البيئة

أعلنت وزارة الصحة بولاية النيل الأزرق عن خطة لحل مشكلة مياه الشىرب وصحة البيئة بتكلفة ١،٨ ملايين دولار

وتغطي شبكة المياه ٦٠٪ فقط من محلية الروصيرص و٧٥٪ من الدمازين في حين يعتمد سكان بقية المحليات على المياه من خارج الشبكة .

وقال رئيس غرفة الطوارئ المدير العام المكلف بالوزارة دكتور مصطفى جبر الله عبر (الفيديو كونفرنس) في الاجتماع اليومي للجنة الفنية للاستجابة لمجابهة انتشار وباء الكوليرا بقاعة الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية، إن مشكلة مياه الشرب تحتاج لحل جذري باعتبار أن معظم السكان يشربون من خارج الشبكة مشيراً إلى أن منظمة اليونسيف تعهدت بدعم الخطة الموضوعة بمبلغ مليون دولار مطالباً الصحة الاتحادية بتوفير باقي التكلفة بالتنسيق مع المنظمات الأخرى .

وأقر جبر الله بحسب سونا – بالتردي في صحة البيئة وعدم توفر (مكبات) النفايات، وعدم تفعيل القوانين مما يستوجب التنسيق مع الحكومة الاتحادية مشيداً بفرق الوزارة للطوارئ وتعزير الصحة لمتابعة الأوضاع الصحية بالولاية خاصة في أعقاب تسجيل إصابات بالكوليرا.

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وشدد وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف دكتور سليمان عبد الجبار على كلورة المياه خارج وداخل الشبكة بنسبة ١٠٠٪ ومعالجة مشكلة النفايات مع التنسيق بين كافة مستويات الحكم مؤكداً المتابعة اللصيقة للأوضاع الصحية بالولاية وباقي الولايات مشيداً بجهود الشركاء، وأضاف (في استشعار من الجميع بالمسؤولية والعمل معاً لسد الثغرات وتكامل الأدوار) ، وأضاف أن خطة الوزارة هي السيطرة على المرض جنباً إلى جنب مع التحسب والاحتراز.

وأكد مسؤول الإمداد الدوائي بصحة النيل الأزرق أبوبكر الصديق توفر محاليل وأدوية الكوليرا لفترة 3 أشهر قادمة منها ٤٥ ألف درب و١٠٩ آلاف ملح تروية بجانب (التترسايكلين) فضلاً عن خط علاج الملاريا الأول (الكوارتم) منوهاً إلى النقص في خط العلاج الثاني مع وعد من صندوق الإمدادات بتوفير كميات إضافية .

وتعهد ممثلو منظمات الصحة العالمية واليونسيف بالولاية باستمرار الدعم في إدارة غرف معالجة الحالات والدعم الفني واللوجستي والمادي مع الوعد بمخاطبة المانحين لسد الفجوات.

وكشف مدير صحة البئية بصحة النيل الأزرق نجم الدين صالح أن الكلورة داخل الشبكة ٧٨٪ وخارج الشبكة ٦٨٪ فقط بما يمثل تحديا لافتا إلى توقف 3 محطات نيلية عن العمل منها محطة ود الماحي للصيانة مشيراً إلى مشكلة (العكارة) بهذه المحطات والتي تتراوح بين ١٥-٢٥٪ والتي يجب إزالتها لتصل لـ٥٪ منوهاً للتنسيق مع هيئة المياه مؤكداً التواصل مع والي الولاية لتوفير مولدات للمحطات الرئيسية لمعالجة مشكلة الإمداد الكهربائي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)