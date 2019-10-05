بالفيديو : في تصريح خطير .. الشاب “وليد” يكشف حقيقة اعترافه المسجل الذي بثته القناة المصرية

كشف الشاب السوداني “وليد عبدالرحمن” حقيقة تسجيله لفيديو الاعتراف الذي نشره الإعلامي المصري “عمرو اديب” في برنامجه “الحكاية” .

وبحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) قال “وليد” إنه سجل الفيديو خارج إرادته بعض تعرضه لضغوطات من الأمن المصري و أنه كان رافضاً لتسجيل هذا الفيديو لكن الأمن ضغط علي واجبرني لتسجيل الاعتراف .

وأضاف أيضاً أن الدليل على ذلك أن التسجيل لم يكن باللهجة السودانية أولاً , وثانياً أنه دخل مصر يوم 29 مارس اي قبل 3 أسابيع من الاعتقال و أن الفيديو نص على أسبوعين فقط .

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واعترف “وليد” أن هذا الكلام كان مكتوباً في الورقة التي قرأتها من الألف إلى الياء .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)