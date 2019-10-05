دعت آلية متابعة السلع والخدمات بشمال كردفان إلى أهمية توفير الغاز لضمان استمرار عمل المخابز بالولاية مع الاهتمام بضبط أوزان الخبز.
جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم بأمانة الحكومة برئاسة الأستاذ كمال الحاج احمد إنابة عن الأمين العام لحكومة الولاية.
وقدم أحمد سليمان إنابة عن محلية شيكان تقريراً متكاملاً تناول فيه موقف التدفق اليومي لسلعتي الدقيق والغاز للمخابز بجانب الوقود الخدمي من البنزين والجازولين، متطرقاً إلى حملات النظافة والرش المستمرة بمدينة الأبيض.
إلى ذلك قدم يس أحمد مدير التجارة بوزارة المالية والاقتصاد تقريراً حول كمية الدقيق المدعوم الذي تم توزيعه للمحليات والمخزون وحجم الوارد للولاية من الوقود، والمحطات العاملة في التوزيع، مؤكداً بأن مشكلة الغاز لاتزال قائمة خاصة غاز المخابز مما شكل عائقاً في عمل المخابز بالولاية.
هذا وقد أشادت الآلية بحسب سونا – بالجهود المقدرة التي يبذلها ضباط القطاعات بمدينة الأبيض في المتابعة اليومية لحركة انسياب الخدمات للمواطنين، كما أشادت بالمبادرات الكبيرة من كافة أحياء مدينة الأبيض والتجاوب مع حملات اصحاح البيئة والنظافة بالمدينة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شمال كردفان : مخاوف من أزمة في الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.