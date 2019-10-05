تفاصيل اعترافات عصابة تتاجر في الدقيق المدعوم

التاريخ: 05-أكتوبر-2019 فى : حوادث 12 مشاهدة Advertisements تحقق السلطات المختصة مع (9) متهمين بإعادة تعبئة الدقيق المدعوم وبيعه بأوزان مختلفة بسعر السوق، في منزل بـ(أم ضواً بأن). وتشير الوقائع أن معلومات وردت تفيد عن نشاط غير قانوني بأحد المنازل بحي المسلمية في (أم ضواً بأن)، ووجود حركة غير طبيعية، وبالمراقبة اللازمة وجمع المعلومات تم تشكيل تيم، وباتباع الإجراءات القانونية تمت مداهمة المنزل وضبط (100) جوال دقيق زنة (50) كيلوجراماً، وأدوات تصنيع وإعادة تعبئة شملت ماكينة خياطة و(2150) جوالاً فارغاً زنة (25) كيلو ودفارين جاهزين لعمليات الشحن، وتم القبض على (9) أشخاص بينهم اثنان من المتهمين الأساسيين، وبالتحري معهم بحسب اليوم التالي – أقروا بأنهم يحضرون الدقيق المدعوم بواسطة سماسرة ويقومون بإعادة تعبئته بأوزان زنة (25) كيلو وبيعه في السوق.‎ الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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