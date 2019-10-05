قطاع التنمية الاقتصادية يستعرض خطته الإسعافية

ترأس عيسى عثمان شريف وزير الزراعة والغابات اجتماع قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء، حيث استعرض الاجتماع خطة القطاع الإسعافية للمائتي يوم والتي جاءت وفقاً لأولويات الحكومة الإنتقالية في معالجة الأزمة الاقتصادية وإرساء أسس التنمية المستدامة من خلال هيكلة السياسة المالية وزيادة الانتاج والصادر وتقديم الدعم المباشر للمواطنين وإعادة المشاريع المتوقفة والمتعثرة وملاحقة المال المنهوب وبناء إحتياطى من النقد الاجنبى وتعزيز الامن الغذائي والشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد الاجتماع ضرورة مراجعة قانون الاستثمار والتركيز على إنشاء عدد من المشروعات ذات الميزة النسبية وتوفير التمويل للمنتجين ونشر الوعي التعاوني والجمعيات التعاونية في الولايات، إضافة للاستفادة من مساهمة العون الانساني في التنمية، والتوسع في إنتاج المدخلات الزراعية وتشغيل الشباب وتشجيع التنظيمات النسوية في مجالات الإنتاج.

سونا

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